國際能源總署（IEA）周五公布每月油市報告，雖然認為新冠肺炎疫情對全球石油需求影響最惡劣時刻已過去，但下半年需求將繼續反映油市緩慢復元。

IEA報告指上半年全球每天原油需求量減少1,075萬桶，較去年同期下跌約11％。下半年每天需求量將減少510萬桶。

部份國家解除嚴厲封閉措施後，全球經濟與運輸活動正復元當中，讓能源需求在5月和6月強勁回升，這情況可能持續至7月。

但近期新增確診人數大增，因此包括北美和拉美等部份地區再次採取封閉措施來防疫，這正為油市前景蒙上陰霾。

IEA考慮到巴西、俄羅斯尤其美國的確診人數不斷增加等因素，已調降第3季全球每天原油需求量預測。

儘管如此，IEA把今年全球每天原油需求量預測值，較6月報告預估值增加40萬桶至9,210萬桶，理由是第2季需求量減少幅度低於預期。

IEA指出能源供應量大減已支撐油價回升。其數據顯示全球6月產油量每天減少1,370萬，較石油輸出國家組織（OPEC）和以俄羅斯為首的非OPEC產油國，在4月達成每天減產合計970萬桶協議還要高。

除了包括沙烏地阿拉伯額外每天減產100萬桶，讓OPEC整體產量創30年最低外，美國頁岩油供應量明顯減少，也是令每天產量縮小的主因。

IEA估計美國每天產油量，在5月和6月分別減少130萬桶和50萬桶，但估計其下半年產量將走出谷底。只是美國乃至全球原油庫存量仍相當高而可能拖累油價表現。

(工商 )