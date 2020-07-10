林書豪10日晚間迎來大陸CBA第二階段復賽首役，全場投13中5，貢獻12分、8助攻、7籃板及2抄截，幫助北京首鋼91比64輕取吉林，笑納5連勝，目前北京戰績26勝13敗，續跟北控、廣廈並列第3，下一戰13日上午11點遭遇山西汾酒。

或許是隔1周才又出賽，林書豪上半場手感欠佳，6次出手只進1球，他也馬上改以組織為主，持續幫助北京擴大領先，打完上半場，北京取得46比29大幅領先，豪哥貢獻2分、6助攻與3籃板，朱彥西則在上半場6投全進、包辦15分。

來到第3節，北京似乎不打算給吉林任何追上機會，隨著林書豪手感回溫，尤度也在內線頻頻發威，周儀翔更在第3節快結束時投進三分球，前3節結束，北京71比45遙遙領先，也讓北京末節早早就讓豪哥、尤度兩名外援下場休息了。

尤度拿下23分、17籃板與4火鍋，是北京表現最好的球員，朱彥西也有18分，翟曉川12分、12籃板及5助攻，周儀翔全場投4中3，攻下12分，是他在復賽後首次得分上雙；吉林則以外援肖恩希爾22分最高，目前22勝17敗續居第8。

(中時 )