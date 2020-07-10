台南市政府勞工局「森霸安衛家族」10日舉行職業安全衛生教育訓練。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

根據調查數據，最容易發生職災的兩大族群為剛入行的新手與入行甚久的老師傅。台南市政府勞工局「森霸安衛家族」10日舉行職業安全衛生教育訓練，邀講師為家族成員講授作業中經常碰到的「感電、墜落、捲夾」災害應該如何預防。

台南市府推動「希望家園」的施政理念，將台南的勞工朋友職場安全與衛生列為首要重心，10日由「森霸安衛家族」擔任「領航者」的角色，辦理職業安全衛生教育訓練，以「大廠帶小廠」的方式來協助家族成員改善工作環境。

上午由南區職業安全衛生中心王則義簡任技正授課，為家族成員講授作業中經常碰到的「感電、墜落、捲夾」災害應該如何預防，而為了要避免職災的發生，透過定期有效的教育訓練，可達到降低職災的目標。

下午邀請到南區勞工健康服務中心林美君護理師講授「職場健康管理」實務分享，讓成員們知道應該如何建立公司對於員工身心靈健康管理的政策、目標與執行，以確保公司最重要的資產受到最好的照顧。

最後由南區勞工健康服務中心李俐穎職能治療師講授「工作相關肌肉骨骼疾病預防與痠痛緩解」，告訴大家身體各部位痠痛或不適時對你發出的求救訊號是什麼，並教導大家可以在工作中或下班後透過簡單的身體動一動來預防相關疾病問題。

台南市勞工局局長王鑫基表示，經過本次教育訓練，家族成員對於公司最重要資產「員工」的健康守護觀念有顯著提升，透過完善的教育訓練，方能讓職安的工作更上一層樓。

(中時 )