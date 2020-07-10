員埔路11日舉辦1整天祈安路祭普渡法會，雙向道路封閉48小時、至12日上午8時起恢復通行。（謝瓊雲攝）

位在三潭巷口的法會地點，許多宮廟工作人員忙著搭設棚架與神壇。（謝瓊雲攝）

員林市源潭里承天宮負責承辦此次祈安路祭法會，籌辦過程中神明3度降詩，處處透露玄機，令地方人士與居民嘖嘖稱奇。（廟方提供／謝瓊雲彰化傳真）

剛通車不到一年就車禍事故不斷的員埔路，將首度舉辦大型路祭法會，有8家宮廟參與，總計有1600桌普渡連桌，規模盛大。（謝瓊雲攝）

通車還不到一年的員埔路，已發生多起重大車禍事故，造成3人死亡，地方居民擔心「抓交替」要求辦路祭法會，這場通車以來最大規模的法會，將自11日上午8時起直至深夜。關於法會日期，承辦的員林承天宮也透露背後一段超玄的故事，令居民嘖嘖稱奇。

源潭里居民指出，員埔路寬敞筆直，通車之後車流量大，但沿線有員大路、三潭巷等許多小路口，事故不斷，有兩車撞毀、也有單車與機車騎士命喪大車輪下，還有一騎士疑因車速過快、加上燈光昏暗影響視線，追撞前方停放路邊未收起的油壓升降尾門，當場慘死送命。

據悉，去年通車當天，許多地方人士一起走在新路上歡慶通車，主祀文衡帝君（玄天上帝）的承天宮也恭請廟裡鎮殿的玄天上帝和媽祖神尊，沿途遶境祈福；卻有地方人士陸續反映，神明走過的路段都很平安，但有些小路口卻事故不斷，光是三潭巷43號路口，就發生3起重大傷亡事故，耳語傳聞不斷。

在居民要求下，由員林市公所聯合埔心鄉、大村鄉公所主辦，並由承天宮承辦路祭法會事宜，福天宮、慈天宮、三聖宮、五通宮、五龍宮、靈聖宮、護安祠等7家宮廟參與協辦，總計將準備1600桌普渡連桌供品；一整天的法會，諸多誦經持咒與科儀中，又以晚間「鍾馗押煞」最為關鍵肅穆，盼能確保用路安寧。

承天宮就位在員林市源潭里，總幹事游鑽得表示，今年2月2日是農曆正月初九天公生，廟方再度舉辦祈福遶境，由媽祖、玄天上帝神尊在里內巡境祈安賜福，但行經三潭巷時，跟在媽祖神尊旁的乩身突然停下腳步、出現類似作法、比劃的動作，大夥不明所以；直到2月5日，透過乩身扶鸞降詩，指示要在7月11日舉辦一整天的路祭法會。

游鑽得指出，當時廟方人員和信眾都想不明白，為何神明指示將法會日期擇定在7月盛夏，時間相隔5個月之久，但沒多久國內爆發新冠肺炎疫情，彰化還出現全國首例死亡病例，眾人才了解神明早有安排。

游鑽得說，由於疫情嚴峻，2個多月前廟方在申請路權要求封路、印製活動邀請函時，就遭遇不少民眾反彈、檢舉，指疫情肆虐居然還要辦理大型法會，簡直無視防疫規定，行政申請程序也遭官方否決駁回。

當時廟方人員又緊急請示神明，是否應延期辦理？然而降詩內容卻僅淡淡要求繼續低調籌備，疫情也逐漸趨緩，果然6月初就宣布大幅解封，在民代與縣府、公所等單位大力協助下，1個月內完成所有公文往返，順利讓法會得以如期舉辦。

(中時 )