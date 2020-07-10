政府定位為「創投國家隊」的台杉投資，成立將屆滿三年，已募集兩支水牛I、水牛II總額台幣105億元的創投基金，台杉投資總經理翁嘉盛今（10）日表示，自基金運作以來，每年評估的新創案件超過300件，為的是能找出對台灣產業最適合的對象，多年的耕耘在這一波疫情期間得到正向回饋，即使大家都不能出門拜訪，好的新創事業還是成功注資，甚至部份國際新創事業有意藉由防疫成功的台灣，作為長久發展的亞太區域總部。

翁嘉盛舉例指出，台杉投資所投資的美國新創公司：Langding AI，在今年3月完成撥款投資，主要提供能立即部屬的AI方案、協助企業進行AI轉型規劃以及AI軟體開發的技術平台，未來將可提供台灣廠商進行有效的AI轉型服務。創新材料公司Arris composites，擁有專利的創新型複合材料製造工法，可將連續碳纖維複合材料應用於航太、汽車產業及一般性消費市場零件需求，台杉投資也在協助其來台設廠拓展亞太業務。

台杉投資今年4月撥款的義傳科技，為台灣的晶片設計公司，產品線涵蓋固網數據機晶片、5G小基地台晶片等，隨著5G技術的普及，公司有機會切入5G小基地台業務，翁嘉盛表示，因為台杉投資的參與，可以將其帶向國際市場，像這樣藉由投資打造台灣新創、創投的正向循環生態圈，是台杉投資成立的目的之一。

台杉投資先前募集的兩支基金：46.5億元台杉物聯網基金、59億元台杉生技基金，已陸續投資國內外具新技術團隊，總家數24家，並成功串連起台灣與國際先進技術的合作，該公司現在已會將投資標的公開在官網上，力求資訊透明。

翁嘉盛表示，為兼顧新創早期資金需求，並能透過投資提前與團隊共同合作，台杉投資物網基金規劃將於今年底展開新基金的募集，投資標的將以在AIoT、5G領域的Pre-A新創企業為主，但基金規模較小，約台幣10億元，同時也募集生技創新醫材新基金，也是10億元的規模。

台杉生技基金合夥人沈志隆表示，醫材與新藥開發，是台灣生技醫療產業發展的兩個重要支柱，但兩者的產業發展路徑、產品開發周期及法規等差異頗大。台杉生技基金今年底將啟動募集的基金，將鎖定創新醫材領域，除了是要扶植國內創新醫材團隊，也將結合台杉現有的國際資源，協助國內醫材團隊走向國際市場。

(工商 )