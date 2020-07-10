台北市長柯文哲創立了台灣民眾黨，在2020大選中得到了158萬票的政黨票，不僅獲得了5席的立委席次，更是為柯文哲拿到了2024年總統大選的門票；但現在這張門票恐怕岌岌可危？民眾黨將在8月2日舉辦黨員大會，但如今報名人數卻寥寥可數。

據蘋果日報報導，民眾黨內部人士指出，距離黨員大會舉行已經剩下不到一個月，但報名人數卻僅有1135人報名，這距離法定的六千多人相差甚遠，對此，柯文哲相當焦慮，要求手下的5位立委趕緊找人。

根據政黨法，所有政黨每兩年必須召開黨員大會，該黨的黨員或是黨代表應有二分之一人員出席，已完成政黨的法人化以及修改黨章，若連續四年未召開黨員大會，經主管機關限期召開仍不召開，主管機關將有權廢止其備案。

而民眾黨因為在創黨黨章中未編列黨代表相關規定，而民眾黨又因為自許是柔性政黨，對於民眾入黨沒有加以限制，如今黨員數量已經破萬，也就是說民眾黨的黨員大會必須召集超過六千名黨員，才能夠成功召開，進而修改黨章或是選出黨代表。

若民眾黨遲遲無法完成黨員大會，那麼民眾黨恐怕在2023年底就會來到四年未召開大會的年限，遭到廢止其備案，那麼柯文著2024年的總統大選門票，恐怕也這麼飛了！

(中時電子報)