罷韓投票當天，已故高雄市議長許崑源在住處跳樓輕生，遺孀林絲娛今天前往高雄地檢署控告施明德妻子陳嘉君等7人侮辱誹謗死者罪。陳嘉君晚間貼文反擊，許崑源之死干我何事；前民進黨主席施明德則對此吐9字：「許太太，何必再惹塵埃」。

陳嘉君在臉書貼文表示，許崑源跳樓自殺就發生在罷免韓國瑜的那一晚。一上新聞，她就瞭然於心，不是因為我認識誰是許崑源，或我認識許崑源的誰。是因為她心裡有數，新聞報導高雄檢方簽結本案：「檢方也交叉比對選舉賭盤情資，查無關連性。」此時她腦海裡浮出的歷史畫面是1981年的陳文成命案。

陳嘉君指出，許崑源之死干卿何事？引發她的批判言論的是蔡正元的一番不肖言論，竟指許崑源之死為壯烈的殉黨、殉國。所以，她不能容忍蔡正元藉許崑源之死行欺世盜名之實。

陳嘉君認為，許太太的喪夫之痛，是人之常情。以她的發言看來，她極有可能在幾乎所有上上下下國民黨政要全員到齊的喪禮之後，還真的相信了崇隆的喪禮所獲的名聲為真。得到這種聲譽，就像小孩得到棒棒糖一般，忘了蛀牙可怕的真相，只耽溺在蜜糖的甜美。

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(中時電子報)