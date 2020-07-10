或許你也喜歡在家中放幾盆盆栽，覺得看了心情大好，其實植物確實能紓壓助眠，其中香菜還經過太空艙實驗認證，氣味能幫助入睡。

俄羅斯太空人列別傑夫（Valentin Lebedev）曾說，在太空站，植物就像他的寵物，他會靜靜看著植物、睡在植物旁。其實很多太空站也都設有溫室，除了培育蔬菜供太空人食用，植物也能適時排遣寂寞，讓太空人有受陪伴的感覺。

北京航空航天大學最新研究更證實這樣的概念。他們讓4名（2男2女）28歲左右的北京航空航天大學學生住進「月宮一號」實驗室，這是一個模擬太空艙的密閉空間，包括人、動物、微生物和植物都可以在裡頭自給自足共存。

不少人討厭香菜，研究卻發現香菜氣味能助眠。(圖／pixabay)

模擬太空艙實驗發現，香菜氣味能助眠

受試者被要求在睡前觀賞、觸摸香菜、紫色油菜、草莓這3種種植在艙內的食用植物，結果發現他們的睡眠品質得到改善外，還有這些有趣結果：

•在改善睡眠週期、提升心情方面，綠色的香菜與草莓葉，效果優於紫色的紫色油菜，研究人員認為綠色較能緩和情緒。

•在減少睡眠潛伏期（從準備入睡到睡著所耗費的時間）方面，香菜則比草莓、紫色油菜效果好，還能提高睡眠的完整性和睡眠效率，研究推測是香菜的氣味幫助人更快入睡。

不喜歡香菜的人可能對這個研究嗤之以鼻，但是植物放置室內對睡眠、紓壓的好處，一直以來都有很多研究證實。早在1989年NASA就發現室內植物能吸收空氣中的有毒物質，特別是在門窗緊閉、空氣極度不流通的空間中。

被認為是「天然空氣清淨機」的植物包括盆菊、非洲堇、台灣山蘇、常春藤、黃金葛、白鶴芋等等。

室內放幾盆植物，能幫助你紓壓好眠。(圖／pixabay)

要讓植物達到最佳紓壓助眠、淨化空氣的效果，還可以注意以下３點：

1.植物數量要充足

要淨化空氣，植物數量不能太少，居家空間每1平方公尺的面積放置2盆9公分盆徑的適當植物，一周就能降低二氧化碳濃度10~17%、甲醛26~47%、落塵23~43%。

2. 和植物互動

除了澆水或輕輕聞一聞植物，睡前不妨再撥出15分鐘和植物說說話、摸摸植物，可以沉靜煩躁的情緒，釋放一整天的壓力。

3. 用心欣賞植物

四川農業大學研究發現，光是靜靜看一盆竹子3分鐘左右，就能對成人產生放鬆、降血壓的效果。雖然最佳欣賞時機是睡前，但一天中只要任何時刻感到焦躁不安，轉頭看看植物，或許能找回一絲寧靜。

資料來源：Healthline、Life Sciences in Space Research

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(中時電子報)