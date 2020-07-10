土耳其世界文化遺產聖索菲亞是否從博物館恢復成為清真寺？最高行政法院10日裁示，廢除1934年將這座古老建築改為博物館的改革命令，為索菲亞恢復為清真寺的地位鋪下坦途。在1934年，國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）追求政教分離，頒布命令，將索菲亞清真寺改為博物館，但最高行政法院10日無視國際警告，稱這道命令不合法，下令廢除。

聖索菲亞位於土國第一大城伊斯坦堡，建於西元532至537年，之後近1000年都是基督教信仰中心。鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）在1453年攻陷東羅馬帝國首都君士坦丁堡後，將它改建成清真寺。

它曾以基督教堂之姿存在916年，後來成為清真寺存在481年。1935年它成為聖索菲亞博物館對公眾開放。1985年與附近歷史建築群一起入選聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產。

該國一小群穆斯林團體積極推動恢復索菲亞的清真寺地位，認為這樣更能反映土耳其作為伊斯蘭國家的定位。該國總統艾爾多安也是支持者之一。他2019年為地方選舉發表演說時表示，將教堂改成博物館是「大錯特錯」。

(中時 )