大陸電信設備巨頭華為不僅面對美國封殺，連與美國同為等「五眼聯盟」（Five Eyes）盟國的英國、加拿大等國家，也在考慮禁止華為參與5G網路建設，加上大陸、印度邊境之爭，華為與中興通訊(ZTE)也遭到印度政府封殺。然而，華為在各領域的競爭對手也蠢蠢欲動，為華為前景不明的海外市場，再添不確定性。

據《Barron’s》報導，Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 報告分析，依照智慧型手機、交換器和路由器、光纖網路等3大方面列出華為對手，分別如下：

智慧型手機：華為身為全球第二大手機廠商，市占率達18%，僅次於三星電子21%，甚至在最近市調機構SK Securities預估，2020年Q2智慧型手機霸主，很可能由華為5,500萬支的出貨量勝出，首度超越三星。

不過，華為手機主要市場落在大陸，海外市場則是受到美國實體清單影響，不能使用GMS服務，導致華為海外業務緊縮。印度政府也因與北京當局發生爭執，華為在印度業務受到影響，可能讓蘋果吃下一些市場份額，加上下半年即將發表5G iPhone新機，預料能帶起一波熱潮，三星也積極搶攻全球手機市場下，讓華為手機海外銷售表現受到更大挑戰。

交換器和路由器：華為是全球交換器第二大廠商，龍頭思科有望繼續提升市占率。至於路由器部份，華為以市占率達34%居冠，但諾基亞（Nokia）和 Juniper有機會在美國所帶領的封殺令下取得華為空缺出來的市場份額。

光纖網路：華為市占率達25%，這份分析報告指出，Ciena可望在歐盟取得更多市占率，諾基亞也試圖奪回被華為搶走市占率。

(中時電子報)