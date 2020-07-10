中職樂天桃猿進行最後的「困獸之鬥」，今（10）日中信兄弟輸球下，無奈遇上今年對戰「勝少敗多」的統一獅，還是走不出「恐獅情懷」，遭到獅隊老將潘武雄一棒打昏，終場桃猿3比7敗在獅隊手中，中信兄弟賺到了，封王魔術數字再降為「2」，明天仍有封王機會。

獅隊先發洋投羅里奇投了5局被打10安打、丟3分，最後拿到勝投；而桃猿洋投威拉諾也只先發5.2局被打9安打、失5分吞敗。獅隊贏球拿到對戰3連勝，本季桃猿對戰獅隊吞下8勝11敗，唯一「輸多贏少」的對戰組合。

統一獅在1局上立即由吳桀睿打出2打點的二壘安打，取得領先；2局下，桃猿隊朱育賢、林承飛安打，成晉補上高飛犧牲打，帶有1打點，猿隊追成1比2落後獅隊。

4局下，桃猿朱育賢、成晉與陳晨威連3安，猿隊再得1分、2比2追平獅隊；5局上，獅隊剛升上一軍的張偉聖擊出本季首支安打，加上猿隊右外野手守備失誤，直奔三壘，接著陳傑憲安打，獅隊奪下超前分。

不過，猿隊也不是吃素，5局下，郭嚴文、朱育賢連續2支二壘打，猿隊拿到追平分，兩隊打成3比3。6局上，獅隊攻占一、三壘時，老將潘武雄代打揮出安打，獅隊搶下2分，獅隊再度取得5比3領先。

7局上，獅隊林安可敲安，吳桀睿轟出全壘打，賺進2打點，獅隊7比3拉開領先比數至終場。獅隊、猿兩隊都有12安，獅隊3安打、4打點的吳桀睿獲得單場MVP。

(中時 )