紐約市長白思豪6月宣布，將在曼哈頓第五大道的川普大廈前，塗上「黑人的命也是命」（BLM）標記，讓總統川普忍無可忍，連發推特狂罵，稱BLM是仇恨的象徵。

不過白思豪才不理川普，他9日戴口罩，與非裔妻子艾琳‧馬克蕾（Irene McCray），以及備受敬重的牧師夏普頓，和BLM運動人士一起在川普大廈外馬路上，漆上黃色的BLM標語。眾人一邊刷地，運動人士一邊高喊，「這是誰的大街？是我們的大街！」

這段話是用來回應川普1日的連篇推文。川普當天大罵白思豪「在第五大道刷一幅巨大、昂貴的黃色『黑人的命也是命』標幟，玷汙這條華貴的大道。此舉會進一步惹毛紐約菁英」「始終保持中立的偉大警察，被一個痛恨且不尊重他們的市長壓制、蔑視。警方不會讓這『仇恨的象徵』被貼在紐約最偉大的街道上。把錢花在打擊犯罪上吧！」

白思豪在致詞時說，當美國人說出黑人的命也是命，並不是一種愛國的宣示，因為「沒有非裔，美國就不是美國。」他表示，喊出黑人的命也是命，就是認知「我們都是美國人的真相，我們正在撥亂反正。」

(中時 )