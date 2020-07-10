台中治安又出狀況？ 移工逛廟東商圈發生糾紛 22:512020/07/10 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3名越南籍移工在廟東商圈爆發口角糾紛，多輛警車及大批員警大陣仗前往處理，引發民眾側目議論。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市極力擺脫慶記之都汙名，不料移工也來添亂！豐原廟東商圈10日晚間9時許警笛大作，出現多輛警車及大批員警，嚇壞逛街民眾，有人將照片發佈到臉書地方社團，網友紛紛揣測「是慶記？豐原治安也變差？是在抓通緝犯吧！」對此頂街派出所副所長陳清國說明，同仁晚間執行巡邏勤務，行經廟東商圈發現有3名越南籍男子發生糾紛，立即上前制止，並將人帶回所內釐清案情。 (中時 ) #商圈 #移工 #治安 #執行 #副所長 也許您會感興趣 社會熱門新聞 花蓮師生畸戀 女師與國三男夜奔七星潭野戰3回 - 社會 計程車活春宮！短裙女後座「忘情吞吐」 男主角疑大有來頭 - 社會 姊夫弟媳搞不倫 綠光姊弟衝摩鐵破門抓狂了…弟媳穿女僕裝 - 社會 OL與西裝男小黃激烈交纏 許志安偷腥「升級高清版」網瘋傳 - 社會 妙齡媽跟男友爽玩8天 獨留3歲女餓死家中 律師悲談台灣法律 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。