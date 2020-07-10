台中市極力擺脫慶記之都汙名，不料移工也來添亂！豐原廟東商圈10日晚間9時許警笛大作，出現多輛警車及大批員警，嚇壞逛街民眾，有人將照片發佈到臉書地方社團，網友紛紛揣測「是慶記？豐原治安也變差？是在抓通緝犯吧！」對此頂街派出所副所長陳清國說明，同仁晚間執行巡邏勤務，行經廟東商圈發現有3名越南籍男子發生糾紛，立即上前制止，並將人帶回所內釐清案情。

(中時 )