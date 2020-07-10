《產經新聞》獨家報導，在釣魚台列嶼周邊海域負責領海警備的日本海上保安廳（海保）的巡邏船乘組員，確診感染新型冠狀病毒，疑6月在鹿兒島市內的酒吧感染。負責指揮釣魚台警備的海保最大型的2艘巡邏船也有2人確診。

海保等指出，確診的是位於那霸的第11管區海上保安本部的1名40多歲男性，以及位於鹿兒島的第10管區的2名20多歲男性，共3人染疫。

海保的第一位確診者似在鹿兒島市的秀場酒吧「NEW小玉Lee男爵」感染的。第11管區的1人和第10管區的1人是在6月26日到店裡消費，第10管區的另1名確診者則是6月29日到同1家店後，於7月上旬確診。該店約有100人確診感染。

海保已消毒船，確診的3人則分別住院或在飯店療養，有可能接觸到3人的確診的乘組員，則在家或飯店自主隔離2周。

產經指出，大陸公務船已連續在釣魚台周邊海域航行，航行日數不斷更新。海保疫情擴大的話，有可能對釣魚台的警戒監視造成影響，危機感增強。

(中時電子報)