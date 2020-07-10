據《紐約時報》報導，線上券商羅賓漢（Robinhood）主打免收手續費而爆紅，吸引大量年輕散戶開戶並執行當沖交易。但近來投資失利慘賠的客戶不時於羅賓漢總部外頭徘徊、甚至找行員麻煩，嚇得該公司趕緊安裝防彈玻璃並提高安全戒備。

該報引述四名羅賓漢員工說法指出，近年來陸續有投資人跑到該公司位於加州門洛帕克（Menlo Park）的總部，當面質問行員為何他們的投資組合損失慘重。為了保護員工安全，羅賓漢今年急忙在入口處附近安裝防彈玻璃。

新冠肺炎疫情爆發衝擊全球經濟，連帶使得股市震盪加劇，加上美國失業率飆高，促使許多年輕散戶湧入期權市場，期盼透過免收手續費的交易大撈一筆。

其中，羅賓漢推出的一款免費交易應用程式，便受到不少年輕投資人歡迎。隨著業務蒸蒸日上，羅賓漢增加不少複雜的高風險產品，但軟體內提供的期權教育知識不足、遠不如傳統交易平台，可能導致投資人蒙受龐大損失的機率攀升。

(工商 )