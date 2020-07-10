北京在新發地批發市場爆出新冠疫情後，大陸海關總署對進口冷凍食品展開新型冠狀病毒監測，並於近日在從厄瓜多生產的冷凍白蝦外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，目前已停止相關3家廠商的進口，也停止進口23家境外肉品公司的產品。

大陸海關總署進出口食品安全局局長畢克新10日在新聞發布會上說，截至9日，全國海關共抽樣檢測樣本22萬7934個，其中產品樣本4萬3964個，內外包裝樣本14萬7568個，環境樣本3萬6402個。

其中，大連海關3日從裝載厄瓜多生產的冷凍南美白蝦貨櫃內壁及3個外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性。同一天，廈門海關也從厄瓜多生產的冷凍南美白蝦兩個外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性。不過，這幾家企業的冷凍南美白蝦本身和內包裝樣本，其新冠病毒核酸檢測均為陰性。

畢克新說，檢測結果顯示厄瓜多爾3家企業產品的貨櫃環境、貨物外包裝存在被新冠病毒汙染風險。專家研判認為，檢出結果不代表具有傳染性，但反映出相關企業的食品安全管理制度落實不到位。

大陸海關總署決定，自即日起暫停厄瓜多這3家企業（Industrial Pesquera Santa Priscila S.A, Empacreci S.A, Empacadora Del Pacifico Sociedad Anonima Edpacif S.A）在中國註冊資格，暫停上述3家企業產品的進口，對暫扣的貨物採取退貨、銷毀等處理措施。

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(中時電子報)