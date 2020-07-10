國民黨團前天質疑，經濟部以密件方式，疑包庇總統府祕書長蘇嘉全外甥、唐榮前總經理張仲傑的弊案，未料，連日來，爆料的黨團總召林為洲、藍委孔文吉陸續接到恐嚇電話，對此，國民黨主席江啟臣今天表示，監督政府、揭發弊案是在野黨的天職，我們絕不畏懼。

江啟臣晚間在臉書表示，在國會議場上，在野黨就是「人民的最後防線」。我知道只要我們退讓了，人民的權益就跟著一起退讓，這條防線我們必定堅守。

江啟臣說，兩天前，國民黨團揭發執政黨的弊案，總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑遭經濟部調查四弊案，而四起弊案調查後卻是列為密件，沒有對外公開，也沒有任何的處分，國家機密保護淪為民進黨弊案的遮羞布，列為機密成為民進黨掩蓋弊案的慣用的手法，國民黨不會容忍，跟不法集團戰到底。

江啟臣指出，更令人遺憾的是，揭發弊案後國民黨的立委辦公室陸續接到恐嚇電話，威脅要請我們吃土豆（子彈），吃芭辣（手榴彈），意圖讓我們心生畏懼，停止揭弊。若國民黨受到威脅就退讓，就害怕，人民權益何在？民眾權益誰來顧？

(中時 )