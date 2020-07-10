新北市新莊區75歲陳姓老翁懷疑64歲妻子外遇，10日晚間與妻子發生爭執，持刀砍向妻子頸部左後方，造成10公分傷口，警方獲報至現場後，與陳姓老翁對峙，老翁以水果刀劃過自己的肚子自殘，員警速噴辣椒水壓制奪刀，目前2人皆意識清楚、送醫救治中，詳細案情仍待警方進一步釐清。

(中時 )