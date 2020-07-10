2024年總統大選，會有那些人出戰？前民進黨立委沈富雄鐵口直斷：會有3個半。其中民眾黨主席柯文哲不一定會出來選，所以算半個。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，2024年選舉，台北市長、民眾黨主席柯文哲不一定選，也許Yes or No，算半個。可能有3組，民進黨就是副總統賴清德跟桃園市長鄭文燦之爭，那國民黨大概就是朱立倫，也許還有一個願意命苦要挑戰的，說不定就是這樣，所以是3個半。

沈富雄自誇表示，現在距離2024年還那麼遠，要像他這樣鐵口直斷，才接近「章魚哥」的層次。國師做不成，「章魚哥」也加減做。沈富雄表示，柯文哲是命苦，因為在上次大選，有4個權力的邊緣人物，依次是宋楚瑜、郭台銘、王金平跟柯文哲。這個次序是依他們出局的樣態來排列，先出局的是最差的，但是命最好，也沒受苦。柯文哲則是時間拖了最長，而且還有一點實力，也算是第三大黨，看起來好像很好命，其實是苦命。

(中時電子報)