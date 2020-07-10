新光金控（2888）及子公司新光人壽今召開董事會，前新光金控董事長吳東進辭任董事，會中決議通過推崇吳東進為新光金控創辦人，亦通過財務長徐順鋆擔任新光金控發言人。

新光金控董事長許澎表示，感謝吳東進2002籌組新光金控，上市掛牌成立以來，擔任董事長至今，帶領新光金控壯大事業版圖，金控版圖涵蓋人壽、銀行、證券、投信、保代和創投等金融服務；新光金控總資產從當時成立近6000億元，到現在成為一家擁有6家子公司、資產規模超過4.2兆元、總資產排名第5名的金控公司，規模成長超過650％。

2019年合併稅後淨利達166.30億元，創下金控成立以來新高；近年，新光不動產開發也已逐漸邁入收割期，十大建設案陸續完工，未來可望為公司帶來每年長期穩定的租金收益。

吳東進也是新光醫院的創辦人，在醫療相關領域貢獻卓越，秉持新光關係機構創辦人吳火獅先生遺志，透過新光醫院營運，救人無數，目前已成為大眾有口皆碑的醫學中心；同時也促進台日、帛琉醫學交流與合作，於2019年獲頒令和元年旭日中綬章及獲帛琉政府頒發榮譽公民。

新光金表示，新光人壽投資性不動產會計政策變動案已於今年5月22日經董事會通過，並於7月6日獲保險局核准，故於今日董事會再次提報通過；本次會計政策變動追溯自109年初起適用，變動後新光人壽108年底淨值將增加448億至1592.7億，扣除集團內互相承租之不動產於合併基礎下視為自用之調整後，新光金控108年底合併股東權益增加約426億。

新光金亦公布6月自結損益，1至6月合併稅後淨利約79.5億，EPS約0.62元，合併總資產達4.2兆，合併股東權益達2341億，每股淨值約17.9元。

(中時 )