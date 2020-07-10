最近，行政院推出的「振興三倍券」和國中小裝冷氣等政策成為各界矚目的話題，但因其制定和施行過程問題不少，民眾不是很買單。台北市議員王世堅10日在政論節目上砲轟蘇揆心態有問題，講到激動處他還忍不住拍桌子。

王世堅在政論節目《新聞深喉嚨》上指出，他認為不論是振興三倍券，還是國中小裝冷氣等政策的制定，負責這些事情的行政院長蘇貞昌心態有問題。王世堅說，總統說國中小要裝設冷氣，總統是民選的，聽到全民聲音，她來提出交代行政院，結果蘇貞昌卻說，是女兒蘇巧慧在立法院質詢他，還很盡責回到家之後帶孫子來吃飯時又反映他們在學校時很熱，汗流浹背。

對此，王世堅直批，「天哪，那我們國家幾十萬位公務員，你乾脆集體請辭，你不要做了」王世堅解釋，國家養這麼多公務員，沒辦法讓蘇揆聽到人民的聲音，沒辦法做出人民的要求來給你看，來形成政策，他必須靠女兒和孫子私下講給他聽，這不是變成家天下嗎？說到激動處王世堅還忍不住拍桌子。

接著王世堅繼續砲轟蘇揆，不顧蔡總統的指示，一人之下萬人之上，狐假虎威，把事情弄成這樣。同時王世堅也呼籲，不要再欺騙人民，要對人民誠實，不要讓人民看不起政府。

至於行政院推行三倍券，王世堅說如果要印這個券，他建議透過村里長系統發放，效率會很快，1個村如果6000人三天能發完。不要弄到郵局，硬要郵局做會產生很多問題，這樣就是看到針孔沒看到山洞，最後就是被火車撞死，時代的火車會把你撞死，說到這裡，連主持人都忍不住鼓掌。

(中時電子報)