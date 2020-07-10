海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）在今年9月屆滿10年，台南市長黃偉哲日前表示，ECFA每年帶來約600億元關稅補貼，若無法續約，政府須思考如何補貼協助農產外銷。對此，國民黨革實院長羅智強今天開酸，馬政府的ECFA果真是糖衣毒藥，讓民進黨無法自拔。

台南市長黃偉哲日前在政論節目上表示，台南是台灣鳳梨外銷的第2大產區，在失去優惠關稅下，農民的成本勢必上升，競爭力可能下降；ECFA每年節省600億元關稅，若無法續約，政府應該思考如何補助。

對此，國民黨革實院長羅智強在臉書表示，ECFA簽署十週年，江湖耳語傳出將不再續約，嚇得台南市長黃偉哲在政論節目中喊話，說台南市的鳳梨沒有關稅補貼可能賣不出去。

羅智強說，糖衣毒藥丶喪權辱國丶跪著賺錢，10年前的民進黨，把一票積極促成兩岸經濟合作的馬政府官員及學者，抹紅成「中共同路人」，10年過去了，民進黨還想繼續ECFA。

羅智強指出，蔡英文總統、陸委會主委陳明通、黃偉哲把糖衣毒藥吃得好爽，看他們吃得那麼開心，那麼上癮，ECFA果然是包著糖衣的毒品，讓他們無法自拔，只求民進黨吸食的樣子斯文些，這樣的吃相，實在難看。

(中時 )