飛行不到三分鐘，復興航空就墜入基隆河，揭開黑盒子，這一句話讓鑑識人員抽了一口氣…(影音取自YouTube/國家地理頻道)

2015年2月4日，復興航空235號班機墜毀在基隆河，造成43死15傷，其中飛機墜毀前機翼撞到計程車的畫面更是歷歷在目，震撼全球。原以為是機體故障，機長奮力拉抬機身，避免波及到市民，卻在調查報告後大逆轉，直指主因為機師失誤。《國家地理頻道》對此也公布分析影片，黑盒子紀錄中，機師一句話更是當場讓鑑識人員倒抽一口氣。

這起墜機案震驚全台，墜毀前機翼呈90度角擦撞高架橋計程車的影片更是流傳全球。《國家地理頻道》去年11月在YouTube上公布分析片段，發現廖姓機長失誤連連，當第一時間二號引擎警告音響起時，機長竟然喊「解除自動駕駛」，當場讓鑑識人員全都倒抽一口氣，不敢置信。

黑盒子繼續播放，當螢幕顯示二號引擎異常時，理應由機師交互檢查的步驟，機長竟然直接跳過，逕行關閉一號引擎，導致兩具引擎都失去動力，顯示機長根本沒理解狀況為何就採取行動。儘管副駕駛察覺有異，及時提醒要交互檢查，卻遭機長無視，直接打斷，就這樣直到墜機前8秒，機長才發現大事不妙，驚喊「哇！我關錯引擎了」，但早已來不及。

綜觀整個過程，機長有足夠時間修正錯誤，但屢次錯誤判斷，釀起這起台灣首宗飛機墜河事故。而在事件發生過後，飛行報告尚未出爐前，機長遭媒體打造為「避免撞上人口密集處，拯救10萬市民的英雄」，也遭黑盒子打臉，瞬間從英雄變狗熊，讓人直搖頭。

(中時電子報)