前高雄市長韓國瑜遭到罷免後，未來會選國民黨主席或是市長嗎？資深媒體人陳揮文卻透露，有很多人給韓國瑜建議，比如智庫，或者是基金會。

陳揮文在政論節目《新聞面對面》中表示，韓國瑜才休息1個月，當然政黨會有很多的想像。國民黨這一塊招牌，去台南、去其他縣市選，現在喊說「我是國民黨提名的候選人」，先輸20%。國民黨剛重傷，現在形象不好，它不像2008年支持馬英九、支持國民黨，是個光榮。那時大家支持國民黨、支持馬英九，敢講出來，甚至看到馬英九車隊，燙頭髮燙到一半跑出來，現在那個情況已經沒有了。

陳揮文指出，2018年韓國瑜的韓流來襲，國民黨突然贏了，然後15個縣市都是國民黨的。可是現在想說我支持國民黨，比較不好意思。不管是沉默的螺旋也好、或是在比較綠的地方也一樣，不好意思講，也不敢表態。

陳揮文表示，他希望的是一個更好的韓國瑜，再讓他休息一陣子，他也許會有其他的規畫。當然有很多人給他建議，比如智庫，因為朱立倫也說他有一個他倡議的智庫，或者基金會，就是一個平台。不過這個不急，他認為韓國瑜至少要再休息2、3個月。

被問到韓國瑜可能不排除要成立智庫或基金會嗎？陳揮文回說，要看韓國瑜自己的意願，他要不要繼續在政壇有一番作為；另外，這些韓粉在去年以來一路被某些人罵，現在還有這麼多韓粉在挺韓國瑜，韓國瑜應該感到「我何德何能啊」，現在他還這麼多人挺，就應該要努力。

(中時電子報)