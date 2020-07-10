前高雄市長韓國瑜在臉書發文，否認提議徵召李眉蓁參加市長補選。國民黨台北市議員徐巧芯透露，是黨內人士爆料，不代表是高層。

徐巧芯在政論節目《 新聞面對面》中表示，因為韓國瑜現在在休息當中，支持韓國瑜的人，當然都會希望韓國瑜可以有更多表現的機會，可以出來帶領大家，這是人之常情。韓國瑜自己本人有沒有想要參與，還是要尊重對方的主觀意願。

徐巧芯爆料說，譬如說媒體上常常報導國民黨徵召李眉蓁參加市長補選，又是韓國瑜、又是李佳芬建議，可是已經證實沒有這回事。

(中時電子報)