韓國瑜舉薦李眉蓁消息哪來？徐巧芯爆內幕 23:592020/07/10 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前高雄市長韓國瑜在臉書發文，否認提議徵召李眉蓁參加市長補選。國民黨台北市議員徐巧芯透露，是黨內人士爆料，不代表是高層。 徐巧芯在政論節目《 新聞面對面》中表示，因為韓國瑜現在在休息當中，支持韓國瑜的人，當然都會希望韓國瑜可以有更多表現的機會，可以出來帶領大家，這是人之常情。韓國瑜自己本人有沒有想要參與，還是要尊重對方的主觀意願。 徐巧芯爆料說，譬如說媒體上常常報導國民黨徵召李眉蓁參加市長補選，又是韓國瑜、又是李佳芬建議，可是已經證實沒有這回事。 (中時電子報) #韓國瑜 #徐巧芯 #爆料 #李眉蓁 #徵召 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高雄「路不平」？這一幕讓上千人驚呆！市府回應... - 政治 「罷免王浩宇」首日募款金額出爐！陳學聖驚喊8字 - 新聞 罷韓後 民調專家驚爆：這一族群激增 - 政治 老婆陳嘉君被許崑源遺孀提告 施明德吐9字 - 政治 頭條揭密》美中南海撞機2.0舞台備妥 關鍵時刻看習川如何過招 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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