觀旅局郭貞慧局長北上推廣經典小鎮。(台南市觀旅局提供／曹婷婷台南傳真)

台南準備好了！台南市政府觀旅局長郭貞慧及新化區長吳金喜率領超卡哇依新化吉祥物「蟋帥君」及新化區在地業者，出席交通部觀光局2020台灣經典／山城小鎮聯展暨小鎮護照發表記者會，擺攤參與小鎮市集活動，卯勁行銷台南小鎮觀光。

郭貞慧在交通部長林佳龍及曾被選為台灣人氣最旺外籍Youtuber的日籍台灣女婿網紅Iku蒞臨台南市攤位時，展現台南人最熱情的人情味，邀請他們一起品嘗台南經典小鎮的美食產品，藉此跟全國民眾說，台南準備好了，現在起到9月15日前至臺南住宿，就免費送一張整合食、宿、遊、購、行逾百家優惠的好康券，總使用價值超過2000元。

8月底前住宿台南合法旅宿，登錄發票還可以參加抽獎6-8月住臺南抽百萬大獎活動。至臺南使用振興券消費，還可抽五子登科千萬「豪」禮，最大獎是全新公寓一戶，希望大家到台南感受獨特的魅力。

台南目前有新化、後壁、鹽水三個經典小鎮，今年入圍的新化區舊稱「大目降」，為以前山區農人進城交易買賣據點，全台第一座水庫虎頭埤水庫、魏德聖導演指定拍片處的新化林場、大目降文化園區、大坑休閒農場、木架山大草原、綠谷西拉雅都是著名觀光景點，民眾行駛國道三號直達新化交流道即可抵達，相當方便。

觀旅局特別推薦到新化旅遊的民眾可以沿著南168線，老街、美食、水庫、林場、農場到二寮日出，一個都沒錯過，也是過去市府辦理公路遊程徵件的人氣路線。

國旅逐漸復甦，今年的台南，山、海、小鎮都精采，除了經典小鎮新化的楊逵紀念館也將在今年辦理15周年館慶活動外，在暑假更有一見雙雕藝術季（7／11-／8／30）、安平虎鯨Orca Go！（7／15-10／18）、七股海鮮節（8／1~9／5）、還有卡司超強大的台南夏日音樂節-將軍吼及台南市水域遊憩活動等各項活動，市府配合各類振興方案下重本，就是讓民眾來台南抽好禮、玩得愉快又划算。

(中時 )