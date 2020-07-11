全球化妝品製造大廠太和生技集團今公布6月合併營收達1.16億元，累計2020年上半年合併營收達3.99億元；除受惠於太和中國電商平台以及美妝連鎖店夥伴外，集團也跨界投入大陸抗疫市場效益逐步展現，與安徽德正堂合作開發包括免洗酒精洗手液、消毒噴霧等抗疫產品銷售迅速增加，累計今年前6個月大陸市場銷售業績達人民幣7202萬元，目前也正積極計劃客戶後續追單安排。

電商平台方面，有完美日記、小奧汀等，以及企業夥伴大型美妝連鎖店名創優品(MINISO)為主的彩妝品牌客戶銷售業績成長，旗下3D腮紅、修容盤等多款彩妝產品的訂單、銷售需求暢旺，挹注公司6月營收較上月大幅成長45.16％，改寫今年單月營收新高紀錄。

下半年即將進入歐美冬季系列彩妝產品，與聖誕節限定彩妝禮盒出貨旺季，加上抗疫產品市占率迅速提升，集團將形成彩妝、護膚、抗菌三位合體的業績成長，今年整體營運有機會交出下半年優於上半年的亮麗表現。

太和-KY表示，與安徽德正堂合作開發包括免洗酒精洗手液、消毒噴霧等的抗疫產品等，關於天然植物消毒噴霧的訂單需求，明顯於疫情後迅速增加，並深獲客戶高度認可進而計劃未來後續追加訂單的機會，創造了太和-KY未來良好的訂單能見度，逐漸擴大集團於大陸抗疫市場的占有率。

觀察大陸北京近期又見第二波疫情爆發後，酒精消毒、口罩等相關產品成為「疫後必需品」的態勢明確，推進太和生技集團馬不停蹄與安徽德正堂藥業強強聯手，加大力度結合雙方研發團隊投入更多酒精消毒類相關抗疫產品的開發製造與抑菌認證程序等。

太和-KY也積極挺進大陸美容博覽會等各路平臺進行一系列宣傳，太和-KY有望獲得與更多國際及本土知名彩妝、護膚等品牌客戶共同合作開發多元化防疫產品的機會。

展望2020年下半年，太和-KY除了抗疫產品訂單有望為營運績效錦上添花外，亦期待集團進入國際知名品牌客戶-MORPHE、e.l.f等針對冬季系列彩妝產品與聖誕節限定彩妝禮盒的出貨逐步增溫、中國本土彩妝品牌客戶良好的拉貨力道下，創造今年整體營運有機會交出下半年優於上半年的亮麗表現。

(中時 )