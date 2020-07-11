莘莘學子最期待的暑假即將到來，儘管因為新冠狀病毒肺炎疫情的關係，寒假延長了、暑假也跟著縮短，仍有為期1個半月不算短的夏日長假，不少家長早已提前做好安排帶著孩子一起出遊「不能出國玩就來趟國內旅遊吧……」據媒體報導，在無法出國的現況下，民眾選擇搭乘飛機前往離島、同樣可以體驗出國的氛圍，包括：金門、馬祖及澎湖的機位都已是一票難求，這份想出國遊玩的「渴望」可見一斑！

健保署：海外緊急就醫可申請核退「別讓權利睡著了！」

一般說到出遊，令人直接聯想到的，就是出國前一定要投保「旅遊平安險」（以下簡稱旅平險），以免在旅途中遭遇意外事故或是突發狀況時勞神傷財，可以立即獲得保險公司提供緊急協助；不過，有不少民眾「誤認」在國內旅遊不需要保險，對照於國外旅遊，國內旅遊投保旅平險的比例卻是少之又少。

對此，小花平台保險顧問強調，不論是在國內或國外旅遊，只要人身在外，難免就會有風險，到陽明山採繡球花、日月潭遊湖、花蓮賞鯨豚……，「不怕一萬、只怕萬一」，千萬不要輕忽突發意外事故造成的傷害風險是可大可小的，即便是安排在國內2天1夜的短程旅遊，也不要忘了投保旅平險。

說到旅平險應該怎麼買既有保障又很划算？有哪些需要特別注意的地方？以下小花平台保險顧問提出掌握2個Key Point，輕鬆用小錢轉嫁人生無法承受的意外風險，預先規劃好避險網，重新檢視個人及家庭保障有無缺口，「不僅要快快樂樂出門，也要平平安安回家！」

Key Point 1、及早規劃意外醫療保障，愈早愈好

「切記：投保旅平險是不分國內或是國外旅遊的！」小花平台保險顧問指出，一旦確認了旅遊行程，建議根據旅遊天數和個人風險需求，盡早投保旅平險且愈早愈好，主要保障內容需涵蓋意外身故或失能、突發疾病及傷害醫療等，只要有就醫的診斷證明書和醫療費用單據，不論是在國內或國外就醫，都可以申請理賠給付。

一般來說，旅平險有額外附加意外身故保險金、喪葬費用保險金、意外失能保險金、傷害醫療保險金、海外突發疾病住院及門診醫療保險金等，其中，附加在旅平險之下的傷害醫療險，只要是「外來、突發、非疾病」的意外傷害事故，都可以向保險公司申請理賠；不過，需特別注意的是，如果被保險人已非健保身分就診，申請保險理賠會以打折給付。 （全文未完……）

(中時電子報)