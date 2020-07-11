美國聯準會(Federal Reserve)對短期借貸市場持續10個月的空前干預已被縮減，此前美國央行成功抑制了動蕩的融資成本，後者本來可能導致整個金融體系陷入混亂。

聯準會在回購市場——投資者用美國國債等優質抵押品換取現金——操作的規模本周降至零。美國央行最新的28天貸款周二到期，從市場抽走最後的532億美元。

Curvature Securities回購交易員斯科特•斯凱姆(Scott Skyrm)稱這是一個「重要」時刻，標誌著市場回歸常態。

去年9月，在一輪現金緊張導致隔夜借款成本激增後，聯準會首次大舉介入。回購市場參與者表示，此前各銀行的超額準備金降至極低的水平，以至於它們不願提供支撐大量金融活動的隔夜和短期貸款。

然後，當新冠疫情擾亂市場時，美國央行擴大了干預力度。分析師們表示，在某一時刻，聯準會提供了逾5兆美元的短期貸款——雖然即使在3月中旬市場動蕩最嚴重的時期，被實際接受的貸款也僅達到4957億美元的峰值。

自那以來，聯準會的回購活動已經被它出台的其他緊急措施遠遠超過，包括恢復大規模量化寬鬆，以及為公司債券市場、美國地方政府和其他市場推出多項緊急安排。

BMO資本市場(BMO Capital Markets)利率策略師喬恩•希爾(Jon Hill)表示：「聯準會願意緩慢且漸漸縮減干預的事實表明兩件事，一是自3月以來，融資市場已經基本正常化，二是長遠而言，聯準會不希望留下超出需要的足跡，」

聯準會近期減少回購操作之前，其貸款條款發生了一個技術微調。上月，聯準會微幅提高了隔夜和較長期貸款的價格。

現在，它對隔夜借款收取的最低利率，比各銀行在其聯準會帳戶中存放的超額準備金的利率高出0.05個百分點，對28天貸款收取的利率還要略微高一些。聯準會在採取此舉時，以融資市場狀況「實質性改善」作為理由。

在回購市場借入隔夜現金的成本現在徘徊在0.13%左右。希爾表示，考慮到從其他管道借款的市場利率略低，這一決定是有深意的，目的是「抑制」對聯準會操作的使用。「他們希望讓這種回購安排起到後盾的作用，而不是日常使用的工具，」他表示。「他們只希望它在（私人市場）不再運轉良好的時候得到使用。」

(中時電子報)