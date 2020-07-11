娛樂8點半》孟廣美有著高䠷身形加上美艷外貌，曾被譽為「香港十大名模」，憑著在《新神鵰俠侶》飾演李莫愁一角，讓她的演技開始受到肯定，也將演藝事業推向高峰，反觀感情路卻是走來坎坷，不僅被義大利籍男友騙走上億財產，嫁給富豪吉增和卻又遭前妻指控是介入婚姻的第三者，大起大落的人生讓人不勝唏噓。

孟廣美成為首位成功登上好萊塢的台灣女藝人。（圖／中時資料照）

被譽為「香港十大名模」的孟廣美，自幼出生在清寒家庭，為了改善家中經濟狀況曾當過八年保母，直到被星探發掘才進入模特兒圈，為了拓展事業版圖，憑藉著高䠷身材加上豔麗外貌，更是單槍匹馬闖蕩香港，天時地利人和讓她迅速走紅，不僅登上米蘭時裝周，同時躍身成為「香港十大名模」，成名後轉戰主持界和戲劇圈，在《神鵰俠侶》飾演癡情的李莫愁一角，精湛演技讓她初嚐紅遍兩岸三地的滋味，尤其在好萊塢電影《神鬼傳奇3》飾演反派角色，還和強尼戴普有精彩對手戲，讓她成為首位成功登上好萊塢的台灣女藝人，也將演藝事業攀向巔峰。

也在大陸闖出名氣的孟廣美，曾在綜藝節目大曝內地上廁所的經歷，她連珠炮不留情面的訴說大陸很多廁所都沒有門，一堆人站著上公廁的情景；以及幫忙主持央視節目從沒拿錢，就是「為人民服務」的舉動；扯到敏感議題「南京大屠殺」時，她輕描淡寫表示：「南京大屠殺只是一個歷史事件」，不在乎的態度慘遭百萬網友留言撻伐重創演藝事業，一夕之間幾乎丟了所有節目和代言，最後孟廣美透過媒體公開澄清和道歉，才讓此事件落幕。

孟廣美遭科拉多騙走五億積蓄。（圖／中時資料照）

孟廣美事業上有所收穫，但感情卻是走來坎坷，與吳大維主持節目擦出愛火交往，但因為第三者介入而分手，雖然吳大維多次要求復合仍不為所動，接著便與相差9歲的黃仲崑交往，兩人高調公開戀情飽受輿論壓力，加上孟廣美一直計畫到好萊塢拍戲，讓這段戀情僅維持一年就劃下句點，接著孟廣美在朋友聚會認識義大利商人科拉多，兩人從相識進而相戀，尤其在孟廣美父親罹患絕症時，科拉多更是悉心照料，此外孟廣美生日時，科拉多竟蒐集過去所有照片做成一本250頁寫真集，讓孟廣美感動不已，將其認定為下半輩子的倚靠，除了答應男方求婚之外，更把多年積蓄給他當投資，豈知換來的卻是一場世紀大騙局。

科拉多宣稱投資失利後隨即神隱，但在孟廣美連日動之以情下，才再度回到她身邊，不過卻拿不出任何投資失利的憑證，也讓孟廣美開始起了疑心，沒想到此時竟發現一本紀錄多年的帳簿，才戳破科拉多精心策畫多年的騙局，謊稱要幫她投資的錢其實全挪進自己、他父親、前女友甚至前妻賬戶，將近5億元巨款頓時化為烏有，讓徹底心死的孟廣美選擇離婚，原本想怒告前夫，礙於無力負擔上百萬律師費只好作罷，此外更把房子等值錢物品變賣維生，人生一夕間跌落谷底。

孟廣美嫁給身價超過10億的大陸富豪吉增和，卻遭前妻指控是「小三上位」。（圖／中時資料照）

這段婚姻雖讓孟廣美受到嚴重打擊，甚至宣布破產，不過仍受到老天爺憐惜，在某次宴會認識身價超過10億的大陸富豪吉增和，一見鍾情的兩人認識十個月後就互許終生，吉增和除了用價值600萬的鑽石向孟廣美求婚，婚宴更斥資225萬高調舉辦，給足孟廣美面子，不過此段婚姻卻被外界看衰，吉增和前妻更指控孟廣美是小三並告上法院，對此孟廣美大動作召開記者會澄清並非「小三上位」，雖然結婚多年膝下無子，年紀不小的孟廣美一度想要人工受孕，但老公不捨對她身體損傷太大，僅貼心表示「順其自然」就好，看來愛情路上跌跌撞撞的她，終於找到能依靠終生的好對象。

(中時電子報)