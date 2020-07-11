經過美中貿易戰及新冠肺炎疫情的洗禮，全球消費性大廠蘋果的營運策略也在今年出現大轉彎，從整合生態圈、全系列產品改變設計、到加速轉移及分散全球生產基地，蘋果大動作的調整告一段落後，隨著下半年各項新品齊發的輪廓已愈來愈明確，相關供應鏈廠營運正蓄勢待發，蘋概股第三季重回投資人懷抱逐漸可期。

日前蘋果以預製錄影的方式發表ＷＷＤＣ開發者大會，針對旗下硬體發表一系列的系統升級，雖未發表新的Apple Watch或Mac產品，讓市場有些小失望，但執行長庫克證實蘋果將採用ARM架構，自主開發Mac晶片，這是蘋果加速整合生態圈，並使各產品之間的App更容易連繫的的重要策略。

拉貨行情一路旺到年底

蘋果掰了英特爾，和蘋果長期合作的台積電將是最大贏家，法人推測，蘋果將使用台積電的InFO封裝技術，有助於提振台積電的先進封裝產能，短期而言，蘋果轉換成ARM架構處理器的電腦市占率將不會太高，今、明年的貢獻不大，但中長期對台積電營運正向。

蘋果整合生態圈，也從硬體的改變著手。早在新冠肺炎疫情爆發之前，蘋果一系列的新品藍圖輪廓都已大致確立，包括新款智慧型手機iPhone 12系列確定將搭載屏下指紋辨識外，預估將於十一月發表的iPad Air 4平板，也將具有指紋辨識功能。

據了解，蘋果屏下指紋辨識功能將採用一至二顆的VCSEL感測器，該感測器的供應商確定為穩懋，此外，iPhone 12將是首款５Ｇ手機，先前穩懋法說會即已釋出，５Ｇ手機所需的ＰＡ數量，將比４Ｇ手機至少增加二～五顆以上，兩項應用加總，也無怪乎，穩懋對於第三季仍持營運暢旺的看法，上半年股價表現相對沉寂的穩懋，可以視為機構法人是否重新擁抱蘋概股的重要觀察指標。

不過，雖然一般預料蘋果有望在九月如期宣布新款智慧型手機上市，但iPhone鏡頭供應商大立光釋出，將自七月中旬開始出貨iPhone 12用的後置高階鏡頭，此時程較以往延遲了四到六周，雖然來得晚了些，但也代表整個供應鏈的拉貨行情，可以一路旺到年底。

其中，鏡頭二哥玉晶光在７Ｐ廣角鏡頭取得突破，預料將在iPhone 12取得更多後鏡頭訂單，今年到明年的成長性將超過大立光，六月份以來，玉晶光股價已大漲逾六成，蘋概題材早已提前暖身，效益可望持續至第三季。

市占往中低階族群滲透

除了蘋果將發表的智慧型手機可備受期待外，自今年初蘋果以超高ＣＰ值發表iPhone SE2、並成功自非蘋陣營吸引中低階用戶的市占後，原本市場期望會同步發表的入門級真無線耳機AirPods Pro Lite，則預計將遞延至九月與iPhone 12智慧手機同步發表，並可能成為蘋果新一代手機不再標配有線耳機後的平價藍芽耳機選擇，據指出，蘋果研擬，買進iPhone 12的消費者可以一千多元的價格入手AirPods Pro Lite，若果如此，下半年的AirPods供應鏈營運將可望較上半年大躍進。

去年第四季，蘋果發表第二代AirPods及AirPods Pro真無線藍芽耳機，一度造成大缺貨，到了今年上半年，受到肺炎疫情造成各地封城並影響銷售，及德國電池供應廠Varta停工、既定擴產進度遞延影響，加上蘋果策略性地將AirPods生產基地分散至越南，讓原本業績預料暢旺的AirPods元件供應鏈業績也跟著受到影響，上半年表現普遍不如預期，這從AirPods聲控元件廠康控ＫＹ及 VCSEL獨家供應商華立捷的業績表現可窺知一二。

不過，天風證券最新發布的報告指出，今年AirPods整體出貨量較去年仍有六五％的成長，而明年AirPods的整體出貨量預估雖將較今年僅成長二八％，但由於第三代AirPods外觀設計將改變為類似AirPods Pro，將使得關鍵零組件的供應商出貨量將強勁成長五○～一○○％，國內能在此一趨勢下受惠的廠商也將包括康控、華立捷及新日興等，其中，康控指出，上半年ＴＷＳ訂單一度暫停出貨，但沒有砍單，全年出貨目標不變，ＴＷＳ訂單將一路暢旺至年底，更加確立AirPods供應鏈下半年旺季可期。

此外，蘋果iPhone SE2成功吸引中低價消費者買單後，下半年蘋果趁勝追擊，預估第四季將發表二三吋的平價iMac桌上型電腦，將把蘋果桌上型電腦消費族群，往中低價消費者市場延伸，從手機、耳機、再到桌機，蘋果計畫通吃各族群市場的企圖已相當明顯。

Mini LED是蘋果下一利器

而除了將產品線擴及平價市場外，蘋果其實也沒有忘記要在最新的技術中引領潮流，今年蘋果新技術改革的重頭大戲放在顯示技術的提升上，蘋果明年第一季將發表的十二．九吋iPad Pro，確定採用Mini LED已幾乎是公開的秘密，這項顯示技術的提升，毫無疑問的，初步階段是針對高端專業設計工作者而來，此一顯示器應用，也已導入十四吋及十六吋的筆電開發，甚至中大尺寸的產品也將導入。

Mini LED新應用趨勢已然成形，相關供應鏈的營運才正要大步走，其中，檢測設備的惠特股價也已大漲，接下來靜待第三季設備開始拉貨以反應基本面；打件廠台表科本就是蘋果供應鏈的一員，儘管Mini LED出貨效應要到第四季才反應，但股價也已率先反應；將獨供蘋果Mini LED晶片至少一到二年的晶電，亦是最大贏家，一旦出貨量放大，營運翻轉的力道將相當驚人，拉長線來看，目前股價仍處於低基期，然需隨著下半年業績逐漸轉佳，市場認同度提高才有望跟著拉升。

檢視下半年蘋果各產品線的供應鏈，台廠都各有受惠奇兵，題材預料將一路發酵至明年上半年，就像去年蘋果MacBook筆電鍵盤確定改為剪刀腳之後，茂林ＫＹ、科嘉ＫＹ都大漲一段後，今年第二季隨著MacBook出貨、業績創新高再拉出長紅，MacBook散熱零組件廠的安力ＫＹ七月以來也跟進大漲，下半年蘋果新品出貨的相關供應鏈股，此時也已是布局的時點了。

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(中時電子報)