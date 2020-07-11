還記得那位穿著緊繃白襯衫、黑窄裙制服，罩不住好身材的BMW美女業務Lý Huỳnh Thanh Thảo嗎？最近她秀出新制服，是一襲全黑緊身小洋裝，雖然沒了白襯衫，但「自備氣囊」依舊是「罩不住」。
Lý Huỳnh Thanh Thảo是越南BMW業務，擁有天使臉孔與魔鬼身材，經常在臉書、IG分享她穿著超緊繃BMW制服的照片，人氣爆棚。最近她又分享了新制服的照片，是一件全黑緊身小洋裝，只見她側坐在BMW重機上，不但「自備氣囊」依舊在，一雙雪白大長腿更是吸睛。
(中時電子報)
還記得那位穿著緊繃白襯衫、黑窄裙制服，罩不住好身材的BMW美女業務Lý Huỳnh Thanh Thảo嗎？最近她秀出新制服，是一襲全黑緊身小洋裝，雖然沒了白襯衫，但「自備氣囊」依舊是「罩不住」。
Lý Huỳnh Thanh Thảo是越南BMW業務，擁有天使臉孔與魔鬼身材，經常在臉書、IG分享她穿著超緊繃BMW制服的照片，人氣爆棚。最近她又分享了新制服的照片，是一件全黑緊身小洋裝，只見她側坐在BMW重機上，不但「自備氣囊」依舊在，一雙雪白大長腿更是吸睛。
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