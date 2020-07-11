台股真的熱爆，不但年輕人開戶數大增、大學生瘋買股，6月證交稅暴衝到125億，網路到處都是鍵盤股神：選股很簡單，只要買交易所的警示股，人人可以當股神。7/10跌停板的股票裡面，包括鈺創、合一、保銳等都是警示股。愛普不是警示股也跌停，不過它昨天還是。參與討論區的目的無非是找操作方向、標的、方法。再好的方法只要很多人知道，結果就是無效。

這波台股最大量在7/7單上市櫃合計成交3800億，大盤的低點是12028點，7/10最低是12030點，因為想買股票、想進場的人實在太多，多頭得以續命，下周大盤跌破12028點，將是確定行情結束的訊號。

7/10集體轉弱族群除光學大立光帶頭殺還包括IC設計。聯發科市值破兆時大盤向上跳空攻抵12273點指數創30年新高，這是市場極度樂觀情緒呈現，投資人把未來一切交給川普、鮑爾與政府，經濟惡化台灣政府紓困方案一波波，透過貨幣與財政政策，投資人所經歷的衰退是史上最短衰退，這是人為扭曲的結果，根本不確定撒錢是否真的有用，只要印鈔票投資人就信心大增，再無景氣循環存在。

觀察聯發科長期走勢，股價波動相當大，從上市後天價783跌到171、漲到656跌到177、590跌到235、545跌到199，股價巨幅波動代表科技產業並不穩定，一次又一次逐夢與心碎。現在的聯發科又是眾星拱月，從前哪個高點不是內外資一片看好上調目標價？卻沒有一次真的上去，而且幾乎都是尖頭反轉殺得投資人措手不及。現在聯發科夢很美，5G晶片打入中國手機市場，但5G應用、需求在哪？若手機銷售狀況不佳，股價將重演過去崩跌走勢。

7/8上市櫃融資分別增加36.42、10.49億，合計47億，行情來到最高點融資餘額大增，因為散戶風險意識下降、追價意願提高、勇於擴張信用，市場充滿強烈的買進情緒，表示很多人開始急了，怕賺不到、怕放掉行情，大盤看似一再創新高，實原地踏步，過去一周都始終在12100點上下空轉，開始盤頭。

短短4個月，上櫃指數大漲7成、大盤大漲3750點，上漲幅度與速度皆相當驚人，是一個新波段起點？還是暴衝行情終點？沒經過真正落底、打底、休息、沉澱立刻大漲的行情，不是生生不息景氣循環所帶動經濟復甦，是政府干預與資金炒作推升的行情，很強但不長久。

史上最短衰退創造史上最短多頭，也誕生史上最多網路鍵盤股神，小心股神們買不動自相殘殺，眾神殞落、空頭再起。

（本文作者為中華財經台分析師王文良）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時電子報)