【1】大陸鷹派稱 東風飛彈隨時可毀美國航艦戰鬥群

《環時》在令人毛骨悚然的威脅中引述分析家的話說，解放軍可以隨時摧毀這些航母。文中說，南海完全在解放軍的掌握內，美國航母在相關區域的任何舉動，都只是隨解放軍高興，而中方有東風-21D和東風-26飛彈等航母殺手，可選擇的很多。

【2】俄「電磁脈衝砲」 瞬間使飛機失控 射程10公里

消息人士表示，自2015年以來，俄國軍研單位就一直在進行EMP(電磁脈衝,Electromagnetic Pulse)武器的試驗，取得不錯的成效，並且持續增加功率。新一代的EMP大砲已在今年春天測試，對空中目標的效力是7~8公里，最大射程可達到10公里。其中一位消息人士說，原本以為EMP武器的射程不超過1~2公里，目前的成果是過去無法想像的。

【3】土耳其發狠大測試！用俄製S400系統追蹤美F-22F-35戰機

據陸軍情報網（Navy Recognition）7日報導，土耳其以俄製S-400防空系統，對F-22和F-35戰機進行了測試。雖然結果並未公開，但從他們沒有抱怨來看，應該是完全滿意。

土耳其在默爾特（Myurt）空軍基地部署了俄製S-400防空系統，並至少對美國隱形戰機進行了3次測試。AviaPro通訊社指出，在系統偵測的範圍內出現的，不只是F-35戰機，還有美方更機密的F-22戰機。

而這些美國5代戰機飛經黑海與土耳其上空，輪流前往中東部署，飛行路線約距默爾特空軍基地170-200公里。也因此，土耳其有大好的機會測試S-400。事實上，這並不是土耳其第一次以S-400來測試美國戰機。2019年11月時，土耳其廣播電視（TRT）公司在官方Youtube頻道播出影片顯示，安卡拉以F-16和F-4E「幽靈」（Phantom）測試了S-400的雷達。

【4】伊朗核設施爆炸 並非駭客破壞而是炸彈攻擊

《紐約時報》的報導，一名伊朗革命衛隊成員說：「大多數革命衛隊認為，這是有人將炸彈運到了廠房上，然後遙控引爆。調查人員還考慮了攻擊者使用巡弋飛彈或無人機的可能性。」

原本伊朗官方稱，受損地點是核廢料的貯藏庫，不過現在他們證實遭破壞的是離心機設備。伊朗原子能組織發言人貝魯茲‧卡馬爾文迪(Behrouz Kamalvandi)說：「該設施是離心裝配廠，而不是核燃料處理設施，也就是說，那是製作離心機的地方。」

【5】第二波對台軍售！美國務院點頭 近183億為愛國者3型飛彈延壽

據《防務新聞》（Defense News）9日報導，這套交易包括更換愛國者3型飛彈即將到期的技術、測試與修復性能，並提供地面支援裝備的備用零組件，以及其他後勤支援。

美國國防安全合作局（DSCA）說，這項提案的軍售將有助於維持台灣的飛彈密度，並確保空中作戰的備戰力。而買方將利用這戰力，來遏制區域威脅，並加強國土防禦。而在這項軍售案中，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）將是主要承包商。

(中時電子報)