賭王四房千金何超盈。(取自東網)

澳門賭王何鴻燊今年5月病逝養和醫院，享耆壽98歲，今(10日)下午1點半於香港殯儀館舉行出殯儀式，吸引不少政商人士前來送這位傳奇人物最後一程。然而就在儀式的尾聲，賭王四房女兒何超盈終於難掩悲傷情緒，在走出會場時淚如雨下，哭成淚人兒的模樣令人心疼。

29歲何超盈與何鴻燊父女感情深厚，她曾大讚何鴻燊是個偉大又慈祥的爸爸，當時何鴻燊仍在醫院休養時，只能坐著輪椅，但為了參加她的婚禮，非常努力地站起來練習走路，令她感動不已。

(中時電子報)