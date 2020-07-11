賭王何鴻燊出殯 「她」走出靈堂後...崩潰痛哭！ 00:102020/07/11 中時電子報 吳玫穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賭王何鴻燊昨日出殯，二房兒子何猷龍手捧父親遺照步出靈堂。(取自東網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 賭王四房千金何超盈。(取自東網) 澳門賭王何鴻燊今年5月病逝養和醫院，享耆壽98歲，今(10日)下午1點半於香港殯儀館舉行出殯儀式，吸引不少政商人士前來送這位傳奇人物最後一程。然而就在儀式的尾聲，賭王四房女兒何超盈終於難掩悲傷情緒，在走出會場時淚如雨下，哭成淚人兒的模樣令人心疼。 29歲何超盈與何鴻燊父女感情深厚，她曾大讚何鴻燊是個偉大又慈祥的爸爸，當時何鴻燊仍在醫院休養時，只能坐著輪椅，但為了參加她的婚禮，非常努力地站起來練習走路，令她感動不已。 (中時電子報) #何鴻燊出殯 #何超盈 #賭王何鴻燊 也許您會感興趣 推薦閱讀 永冠-KY台中港區建廠 預計8月舉行動土儀式 10:592020/07/08 財經 賭王何鴻燊3000萬天價棺材驚人 遲遲不下葬原因曝光 18:302020/07/08 娛樂 四太梁安琪一夜蒼老…憔悴現身賭王靈堂！4字痛別何鴻燊 23:302020/07/08 娛樂 直播》賭王何鴻燊紀念追思會 花牌陸續送抵 10:372020/07/09 兩岸 賭王何鴻燊病逝留天價遺產 每位子女所分零用金實情曝光 11:122020/07/09 娛樂 樂生療養院不甩法院辦開工儀式 高等行政法院籲自我節制 16:282020/07/09 社會 昔同追利智成情敵 成龍低調現身賭王靈堂 09:582020/07/10 娛樂 促轉會辦社會對話展 今舉行開幕儀式 10:322020/07/10 政治 65歲林青霞又瘦了！久違現身賭王何鴻燊喪禮 美呆網友 20:332020/07/10 娛樂 娛樂熱門新聞 她遭渣前夫爆房事「一周要10次」 搖身變身價上億富婆3婚嫁初戀 - 娛樂 死因再被提起！李英愛接班人傳遭高層性虐 拍完裸戲含恨輕生 - 娛樂 汪東城怎麼了 突PO文道歉：我是中國人 祖籍廣東 不容質疑 - 娛樂 65歲林青霞又瘦了！久違現身賭王何鴻燊喪禮 美呆網友 - 娛樂 迪麗熱巴突被問「有被潛規則過嗎」 當下反應揭真相 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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