花蓮縣長徐榛蔚10日率領縣府團隊參訪桃園市政府，和市長鄭文燦討論未來展向，雖屬不同政黨，鄭文燦以「超越藍綠、超越自己」盼雙方合作，徐榛蔚則想透過交流學習亞洲？矽谷的智慧導覽、智慧觀光及行動支付，帶動花蓮觀光。

徐榛蔚率領團隊8日前往苗栗，9日到新竹，10日抵達桃園，徐榛蔚表示，會選擇桃竹苗是因為這3個縣市移居花蓮的人很多。鄭文燦提到，早期桃竹客家人很多搬遷至花蓮，桃園的阿美族也很大比例來自花蓮，雙方有不少淵源。另外國內旅遊解封後，花蓮是國人的熱門選項之一，且桃園及花蓮都有機場，將來可規畫桃園及花蓮往返的航線，鼓勵國內外旅客造訪此兩地。

徐榛蔚讚嘆桃園的發展日趨繁榮，她身為桃園的女兒，已經30幾年沒有回來了，虎頭山創新園區及青埔從芒草叢生的荒涼之地轉變成熱鬧地帶。徐榛蔚坦言，花蓮目前著重於無煙囪產業發展，觀光方面也要學習桃竹苗如何營造客家文旅。期盼能透過交流學習亞洲？矽谷的智慧導覽、智慧觀光及行動支付，結合智能科技讓花蓮的觀光產業更蓬勃發展。

鄭文燦讚花蓮社福政策完整，重視長者醫療健檢及幼兒婦女的權利，而雙方合作，也代表「超越藍綠！超越自己！」期待兩縣市能互相學習營造城市的美麗，也能定期交流。

(中時 )