桃市府教育局鼓勵各校推動多元暑假作業，有學生的暑假作業是為家人做早餐、有孩子利用剩餘的瓦楞紙創造城堡，也有同學透過課堂所學設計出智慧燈塔。讓孩子暑假作業從做中學，讓孩子們的課堂所學與生活產生關聯。

內壢國中積極發展食農教育，今年首度創立了食農研究社，推動孩子們的食農知識，從種植灌溉到烹飪，並設置了食物銀行存放食材。家政老師黃靜宜表示，教導過程中發現，就連「開瓦斯爐」都是一門學問，對沒有開火過的學生必須更細心指導。黃靜宜說，這次的暑假作業主題為「為家人做早餐」，盼學生把課堂所學應用在日常生活中。

啟文國小以環保為重，教導孩子們資源回收的重要性，並指導學生利用回收垃圾「動手做」，設計出創意作品。4年級的溫建鈞說，他利用阿公賣雞蛋剩下的瓦楞紙，花一個星期的時間仔細琢磨，和爸爸一同創造出屬於自己心中的城堡。溫建鈞說，會以城堡為主題是因為讓他感到很有安全感。

觀音國小因鄰近白沙岬燈塔及大潭電廠，學校讓孩子們設計專屬自己的燈塔，從材料挑選到完成製作都是自己動手完成，展現從無到有的成就感。觀音國小學生林姿伶表示，以智慧燈塔為主題，因喜愛冰島，參考了冰島的燈塔來設計自己的作品，透過夏令營對於電燈線路有一定的概念，因此燈塔的燈可以透過電腦控制，全作品僅花了3天就完成了。

(中時 )