新北市「小東門陸橋」陪伴民眾近50年，守護學子、民眾安全，新北市長侯友宜10日晚間11時許與民眾一起見證它功成身退。（葉書宏攝）

新北市「小東門陸橋」陪伴民眾近50年，守護學子、民眾安全，新北市長侯友宜10日晚間11時許與民眾一起見證它功成身退。（葉書宏攝）

新北市「小東門陸橋」陪伴民眾近50年，守護學子、民眾安全，新北市長侯友宜10日晚間11時許與民眾一起見證它功成身退。（葉書宏攝）

新北市「小東門陸橋」陪伴民眾近50年，守護學子、民眾安全，新北市長侯友宜10日晚間11時許與民眾一起見證它功成身退。（葉書宏攝）

新北市「小東門陸橋」陪伴民眾近50年，守護學子、民眾安全，新北市長侯友宜10日晚間11時許與民眾一起見證它功成身退。（葉書宏攝）

新北市「小東門陸橋」陪伴民眾近50年，守護學子、民眾安全，新北市長侯友宜10日晚間11時許與民眾一起見證它功成身退，侯強調，目前已拆除24座，今年底預計要拆除30座，平均一座陸橋拆除需2至3周，預計這幾天會將「小東門陸橋」拆除完畢，都利用夜間時間拆除，避免影響交通。

侯友宜表示，林家花園、慈惠宮、接雲寺等都是板橋的發源地，當年有一座大家記憶深刻的「小東門陸橋」，昔日稱為北門橋，服務47年，如今要跟民眾說再見，抱持感恩的心感謝它服務了這麼長的時間，除了開工動土、開幕外，謝幕才是最感恩的時刻。

侯友宜提及，藉由「小東門陸橋」拆除代表時代往前走最大的力量，本以車為主的環境，改變為以人為主，行車路線、車禍降低、改善環境空間以及廣闊的天際線，還給民眾最好的環境，這是時代的意義。

工務局表示，現場同步透過市長臉書粉專、「我的新北市」及工務局粉專「工程圖輯隊」同步直播，分享給無法到場的民眾一同見證拆除陸橋的珍貴畫面，同時提供許多精美豐富的獎品給有在直播中留言的網友。

工務局表示，未來市府還將陸續拆除包括三重區三重國小陸橋、忠孝陸橋、新店區大鵬陸橋、板橋區民權陸橋、土城區明德陸橋、八里區八里國小陸橋等6座，至今年底前新北市總計共拆除約30座陸橋，將美麗的天際線還給市民。

(中時 )