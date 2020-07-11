宋芸樺、張立昂主演偶像劇《浪漫輸給你》，本週劇情邁入宋芸樺穿越進入小說，情急之下向張立昂告白，錯失自己理想中浪漫告白場景而懊悔不已，浪漫靈感來自韓劇，如《太陽的後裔》中綁鞋帶、《鬼怪》男女主角海邊撐傘及《The King：永遠的君主》經典畫面一樣，精準呈現場景、造型、畫面、氛圍及每個表情跟角度相當不容易。

宋芸樺透露，為了《鬼怪》那場戲，劇組跑了兩個場景，都因為風太大困難重重，現場工作人員為了幫我們擋風，幾個大男生合力撐著一把大陽傘，才成功重現韓劇浪漫氛圍。張立昂笑說，遇強風時風大到頭髮亂飛，宋芸樺身穿鬼怪女主角學生服，「光看她披頭散髮的樣子就快笑場。」宋芸樺為戲還特地請教韓文發音，兩人更用韓文來詮釋經典劇情。而《永遠的君主》男女角色對調，張立昂挑戰模仿女生的表情，讓他覺得很有趣。

戲裡宋芸樺大膽告白，現實中她表示自己可不太會主動告白，不過會跟喜歡的人聊內心話、偷偷示好，讓對方感受到自己只對他敞開心房，宋芸樺透露，最愛聽到真誠告白「喜歡我的原因」、「從什麼時候開始的」，若在浪漫的場合或氛圍下也非常加分。

外型帥氣的張立昂，被女生告白經驗也不少，印象最深刻的告白是「傳紙條告白」，不僅女生連張立昂也很害羞，完全不知所措，也不知道該怎麼反應。他透露自己遇過的最雷告白，求學時跟同學一起走路回家，抵達張立昂家門口時，同學突然說：「我喜歡你」，張立昂禮貌回覆：「謝謝妳喜歡我！」沒料女生竟回直白反問：「不跟我在一起嗎?」讓張立昂傻住回說：「我要想一想。」女同學更直接說「只要是我想要的還沒有得不到的。」讓張立昂覺得人生居然能遇到這麼戲劇性的時刻。

宋芸樺、張立昂在劇中模仿《太陽的後裔》綁鞋帶橋段。（三立提供）

(中時 )