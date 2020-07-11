阿龐在台視八點檔《生生世世》愛上同屋簷下的「學姊」洪淇，還在半夜大膽示愛，先是從後方將洪淇擁入懷中，接著送上深情一吻，最後再公主抱將洪淇抱回房間，情節有如偶像劇般浪漫。阿龐表示：「沒有想像中浪漫啦！拍這場戲之前有先走位討論，而且現場有導演、攝影、燈光、梳化很多人，很怕NG 再抱一次讓別人誤會，所以很快就拍完了。」

洪淇第一次和阿龐合作，兩人碰面沒幾天就拍攝這場吻戲，洪淇說：「龐哥會反覆溝通拍攝方式，是讓人安心的前輩。」她也在劇中獻出螢幕初吻，不過自爆忘記吻戲前的「尊重」，吃完便當忘記漱口刷牙，反倒阿龐非常可愛，還特別擦護唇膏、讓自己嘴巴有草莓味，相較自己一嘴便當味內心超愧疚。阿龐則安慰她：「我拍吻戲或者近距離，因為不好意思讓別人呼到我吐出去的氣，所以都會憋氣，可以說是防範未然」。

阿龐劇中和林嘉俐、洪淇都有床戲，艷福不淺，不過他笑說：「因為跟嘉俐姐的床戲都是要強迫她，對於這件事很難去突破，所以壓力比較大」。洪淇在林嘉俐的助產所工作，還是林雨宣的學姊，和上司的老公阿龐上演不倫戀，兩人床戲不少，洪淇透露無論是床戲或吻戲都是第一次，過去也曾幻想，她笑說「因為密集拍攝，幾乎整天都在床上，一點也不浪漫」，也讚阿龐很保護，會幫借位遮擋，非常細心。

不過拍攝時碰上大地震，阿龐笑說：「看到燈架上面的燈都在晃 當下我一直在想要不要逃出去，可是發現大家都站好像沒事一樣，萬一我跑出去太沒男子氣概，所以就冰在那裡一直讓他結束，其實蠻恐怖的！」《生生世世》每週一至週五晚間8點播出全新劇情，愛奇藝台灣站、LINE TV、myVedio和KKTV也能收看，敬請關注台視戲劇粉專。

阿龐在《生生世世》中夜半示愛洪淇。（台視提供）

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