19歲女留學生離奇陳屍。示意圖(圖片來源／達志影像shutterstock提供)

中國1名女留學生近日被發現陳屍在澳洲雪梨一處大樓內，而就在她死亡的前一日，同棟大廈才發生男子墜樓意外，由於時間點過度巧合，因此當地警方正在調查兩者間的關聯。雖然偵查結果尚未出爐，但同社區接連2天傳出意外，已讓其他住戶感到毛骨悚然，甚至有鄰居被嚇到不敢回家。

據澳洲新聞網報導，19歲的中國留學生潘麗群（音譯，Liqun Pan），上月28日被發現陳屍在雪梨南部的渦拉溪地區（Wolli Creek）一棟大樓內；警方獲報後趕抵現場，同時拉起封鎖線展開蒐證，經過多日調查後，驚覺女留學生的死疑點重重。

值得注意的是，就在潘麗群死亡的前一天，1名男子才從同一棟社區的4樓墜下，當場重摔在人行道上，導致全身多處骨折，頭部也受到重創，傷勢相當嚴重，所幸經搶救後狀況穩定，目前仍在聖喬治醫院（St George Hospital）觀察中。

由於2起事件的時間點實在太巧，當地警方正在深入追查，企圖釐清兩者間的關聯，但目前欠缺跡證，因此尚未把墜樓男子列為嫌疑犯，呼籲民眾若有任何線索，務必通知警方。大樓意外頻傳，不少居民也人心惶惶，其中1位住戶透露，自己就住在樓下，「現在心裡毛毛的，不太敢回家。」

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(中時電子報)