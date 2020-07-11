新加坡國會大選結果今(11日)凌晨揭曉，執政黨人民行動黨勝選，蟬聯執政，但反對黨工人黨成功固守阿裕尼集選區與後港單選區，還拿下盛港集選區，共在93席國會中搶下10席。人民行動黨雖然勝出，但在本屆大選得票率達61.24%，低於2015年大選的69.86%。

新加坡大選朝野包括11個政黨在內共有192名候選人競逐93席，共劃設14個單選區、6個4人集選區、11個5人集選區。集選區是新加坡實行的一種選舉制度，確保國會有少數種族代表。

選舉結果，執政人民行動黨不如預期，挑戰阿裕尼集選區與後港單選區失利，更丟失盛港集選區。工人黨在這屆大選93席中拿下10席，但人民行動黨仍擁有絕大多數席位的83席。現任新加坡總理李顯龍以71.91%的得票，在宏茂橋集選區勝出，成功連任國會議席。人民行動黨在新加坡長期執政，2015年9月大選結果囊括逾69%選票支持，這屆大選雖勝選，但丟失3個選區。

新加坡此次國會大選具世代交替意義，一黨獨大長達50年的人民行動黨持續勝選無懸念，因此焦點放在59歲的副總理兼財長王瑞杰空降風險選區能否獲得大勝，鞏固他做為李顯龍總理接班人的地位。開票結果，王瑞傑領軍的競選團隊雖然以53.41%險勝工人黨競選團隊，但低於人民行動黨2015年在當地得到的60.7％，贏得驚險。

(中時電子報)