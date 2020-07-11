太陽一下山，人潮逐漸湧進裕成，有吃芒果冰的、有吃水果切盤的，「愈晚人潮愈多，這一波是吃過飯散步來的，再來是約會的；晚上十二點、凌晨一點是夜市收攤的老闆們，最後是酒店下班的、喝完酒的來這裡緩和一下。」五十四歲的老闆紀博仁說。

從中午十二點營業到凌晨兩點的裕成，反映出台南市夜生活的型態，類似的水果店在台南市中西區有數家，裕成雖然價位最高，生意卻相當穩定。在夏天旺季，裕成每月營業額約九十萬元、盈餘約二十萬元；冬天淡季營收減少三成，僅能維持收支平衡。幸好南台灣的夏天從四月到十月，長達七個月，讓裕成順利走過十九個年頭，還擁有一群鐵粉。

最暢銷的芒果冰，每碗二○○元，是台南市最貴的剉冰。（圖／宋岱融攝）

紀博仁原本和太太在台南市民生路經營精品店，跑單幫賣女裝。一九九九年，相隔二間店面的「義成水果店」打算頂讓，紀博仁見生意不錯，營業時間剛好又與自家的精品店重疊，他心想，可以請工讀生顧店，每個月就會有一筆額外的收入，「如果要喝果汁，只要一叫工讀生就會送來，感覺很不錯。」他於是花了五十萬元頂下，並沿用舊店名。

當時，紀博仁把水果店想得很簡單，認為不過是削水果、打果汁就能賺錢，「做了以後，才體會水果店一點也不簡單，從買貨、理貨到上架、切盤，每一步都不能馬虎，你現在看到的每一顆芒果我都摸過，熟度恰到好處才能切上桌。」

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(中時電子報)