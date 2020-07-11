此外，雖然當時不賺錢，紀博仁仍然豪砸約百萬元更新設備，在夫妻倆齊心齊力下，第二年生意漸漸有起色，同時也是房東的原來店家，竟然開口說要「回收店鋪」，「我們很震驚，和房東溝通很久，對方還是堅持要收回房子，由於頂讓合約沒有寫清楚，最後我們還是得搬走！」

實在氣不過的紀博仁，憑著一股衝勁向丈人、小姨子等人借錢，湊了一百四十萬元，索性將自己的精品店改成水果店，取名為「裕成水果店」，與原來的「義成水果店」只有一字之差，「裕成真的是算命仙取的，不是我故意取的！」

20年前，永康街芒果冰已經走紅，紀博仁還特別到這裡取經。（圖／報系資料照）

紀博仁還拿出看家本領，設計理想中的店面。「我家開特殊印刷廠，讀成大附工機械製圖科系時，便在家打工學技術。」他不但繪圖設計水果店的工作檯、冰箱及店內動線等，請廠商製作，還以當時少見的大型噴畫，將一整面牆塗裝成亞熱帶性氣候及沙灘景象，獨樹一格。

為了市場區隔，紀博仁走上精緻的高價路線。「其實那時已經累積了一批忠實顧客，才敢這麼做。當時景氣不錯，夜生活人口多，覺得自己有機會成功，加上精品店進貨成本高，資金得壓很久，所以想試試水果店這種單價較低、資金周轉率較高的經營模式。」紀博仁回憶，裕成營業八年後，他才全部還清「創業借款」，「奉勸要做生意的人，一定要有二到三年不賺錢的心理準備，能熬得過去，才能成功。」

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(中時電子報)