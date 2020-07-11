頂下水果店的第一天，紀博仁就切傷手，隔天凌晨還得跑去批發市場買貨，帶回家篩選、保存，「我買完貨、整理好，休息一下，就已經是晚上了！接著還要開店做生意，我怎麼也沒想到，準備過程這麼耗時間。」

「我曾經相信一個水果盤商，把整批貨買下來，回家一吃根本不甜；也曾買到上層是好貨，下面卻全是爛貨，初期根本不賺錢。」一開始由於毫無經驗，繳了不少「學費」，紀博仁卻始終堅持「不甜的水果不上架」，「因為顧客只要吃到一口不甜的、有腐臭味的水果，就不會再來了。訂價高的果汁，就要用一級的水果，比方一杯七十元的葡萄汁，就要用一斤七十元的葡萄去打，用一斤四十元的，客人一喝就知道，不會給你第二次機會！」

夏日裡，每逢周末，裕成水果店一開張就坐滿客人。（圖／翻攝自臉書）

創立裕成時，台北市非常流行「永康街芒果冰」，紀博仁特地北上取經，回來後增賣刨冰。「台南是芒果的故鄉，我們來賣芒果冰更適合！十九年前一碗賣一百元，當時是最貴的，第二年才想到我沒有計算人力成本，調漲為一碗一百二十元，生意反而更好。」

「現在一碗賣二百元，在台南也是屬一屬二的貴，因為我用的是外銷等級的愛文芒果，都是經過農藥檢測合格，所以成本會反映在定價上；有些店家則是愛文、金煌、黑香芒果摻雜，金煌、黑香便宜很多。而且我還有獨門醬汁，上面那球芒果冰淇淋單賣就四十五元了，我有信心，我的芒果冰不怕比較！」紀博仁說。

裕成水果店的冷藏庫內，塑膠籃裝的是熟成的芒果，愈靠近門邊的愈熟。（圖／宋岱融攝）

紀博仁透露，芒果好吃的祕訣在於熟度要剛剛好，如此果肉才會軟韌有彈性，「你看到的這些芒果，每顆我都摸過，而且每天摸，較硬的會放在室溫自然熟成，較軟的則放進冰箱準備上架；冰箱裡愈靠近冰箱門的芒果就是愈熟，員工來拿芒果一定要從門邊開始拿。如果進貨比較多，我會標數字，從數字少的開始拿，這樣才能確保熟度恰到好處。」

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(中時電子報)