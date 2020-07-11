「直到現在，我還是不敢放手讓員工『摸熟度』，因為每個人的手感不同；員工來冰箱拿貨，我還是會監督，避免亂拿。」紀博仁笑說，夏天一到，他常常整夜不能睡，因為都在摸芒果。

從台北跑來台南旅玩的陳小姐表示：「這裡（裕成）的芒果冰很消暑，很好吃，但就是貴了一點，不過份量很大，可以二到三個人吃一碗！」

雖然裕成的網路人氣直直衝，紀博仁卻完全不想走進網購市場，「因為文字不是我的專長，回應網友的任何一個字都動輒得咎，乾脆不要碰，因此裕成沒有ＦＢ、沒有粉絲頁、沒有網站。現代人偶爾也要離開螢幕啦，來我們店裡吃水果啦！」

裕成常有明星光顧，與紀博仁合影留念， 圖右為紀太太黃嫊月。（圖／紀博仁提供）

在經濟群聚效應的影響下，近年裕成的附近，陸續出現多家冰店、水果店，但紀博仁不怕競爭，「我的敵人就是我自己，我常常探究去年的這個時候我用了幾籃芒果，今年用了幾籃？如果比去年差，我就會努力檢討哪裡出了問題，確實改進。」

「今年受到新冠疫情的影響，三、四、五月這三個月，我賠了超過一百萬元，幸好六月起疫情減緩，大家比較敢出來走動，店裡才恢復生機！」紀博仁笑說，即刻起會更加認真，才能趕快把業績補回來！

Q:芒果怎麼摸？

A:紀博仁說，先握一下芒果，再將芒果豎直，用拇指輕按蒂頭周圍，感受軟度，再依軟度分類，不夠軟的放紙箱室溫熟成；夠軟的放塑膠籃進冰箱準備削、切。分類的同時，觀察外觀有無被果蠅叮過，被叮的就打掉。

通常按個三下，紀博仁就知道這顆芒果要再放室溫多久才能削，以半天為單位，有的再放一天半，有的再放二天，非常精確、仔細。

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(中時電子報)