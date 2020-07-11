哈薩克近期傳出致死性高的不明肺炎，世界衛生組織(WHO)今天表示，正在釐清哈薩克肺炎案例與2019新型冠狀病毒疾病的關聯。世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，雖然預計許多肺炎病例將被診斷為2019冠狀病毒疾病，但目前保持開放態度。

大陸駐哈薩克大使館最近提醒大陸公民防範哈薩克不明肺炎疫情，表示這波疫情比新型冠狀病毒還要致命，但哈薩克反駁為「假新聞」。世衛突發衛生事件執行主任萊恩今天說明，世衛正與哈薩克政府合作，包括檢視病例影像，將以確定這些肺炎病例是否與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）存在關聯。他進一步說，儘管預計哈薩克其中許多肺炎病例將被診斷為COVID-19，但世衛目前保持開放態度，世衛正關注檢測作法和品質，以確保檢測結果正確。

世衛今天公布全球新增病例再創新高紀錄，24小時增加22萬8102例，主要來自美國、巴西、印度和南非。上一次世衛通報的單日新增病例最高紀錄，為本月4日的21萬2326例。全球染疫致死人數持穩，約每天5000人。世衛秘書長譚德塞指出，新冠累計全球確診病例達到1200萬人，近期病例數快速增加，全球必須積極行動與團結才能扭轉這一流行病的趨勢。他另提到，2名世衛專家目前已前往中國大陸，對新冠病毒的動物宿主進行了解，確定疾病如何在動物和人類之間傳播。

(中時電子報)