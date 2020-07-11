小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（10日）新聞重點。

【1】蔡韓都上夜夜秀 價碼差2.5倍

2020年總統大選，總統候選人韓國瑜與蔡英文都曾上知名網路節目「博恩夜夜秀」。監察院10日公布2020大選政治獻金收支，其中韓陣營共支付給博恩製作公司薩泰爾娛樂31.5萬元，而蔡陣營曾用2016年大選後餘款，付給薩泰爾娛樂13.1萬元，韓所付金額為蔡的2.5倍。

【2】女師外遇國三男 野戰七星潭

花蓮一名已婚郭姓女子，兩年前在國中擔任代理教師，被15歲國三男學生主動追求，兩人不但私下交往，前年8月到11月，5度發生性關係，有一晚在知名景點七星潭海灘及涼亭激戰3次打野戰。郭女事後要分手，男學生心情低落，向輔導老師訴苦時，意外將「師生畸戀」曝光，郭女為此惹上官司。

【3】陸撒天網 半年追回589外逃貪官

據大陸國家監委網站消息，據統計，截至6月30日，追逃追贓「天網2020」行動共追回外逃人員589人，其中黨員和國家工作人員152人。美國FBI本周才揭露大陸一項「獵狐行動」，要求外逃人員在自殺或返國二選一，不禁令外界聯想「天網行動」和「獵狐行動」之間是否存在關聯。

【4】營收創新高 台積電市值破9兆

台積電創辦人張忠謀10日生日，台積電股價也創下歷史新高，市值飆破9兆元，6月合併營收約為新台幣1208億7800萬元，再回千億大關，創下單月營收新高紀錄。

【5】吳念軒度低潮宋偉恩獻基情

吳心緹日前被爆深夜出入胡瓜兒子胡釋安家，疑和新歡同居，事後認了和舊愛吳念軒已無聯繫。吳念軒10日和蔡瑞雪、宋偉恩等出席《違反校規的跳投》首映，被問到4月時曾在IG發低潮文還鎖留言功能，他淺笑「喔…」未否認處於失戀狀態，鬆口說：「現在心情已經好多了，每天行程都很多很多，心情不好就和演員們一起練球，超密集的訓練。」

(中時電子報)