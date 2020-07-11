台南市七股科技工業區開發在即，為避免開發後衝擊集水區及周邊社區防洪能力，市府爭取前瞻基礎建設計畫3350萬元經費辦理「義合中排治理工程」，以利沿海溪北地區推動經濟發展、治水防洪安全及促使農村轉型及人口回流之發展。

位於台17省道旁的七股科技工業區，為劉厝排水系統支流七股排水及東三股中排流域，開發區上游涉及七股區竹橋里及西港區永樂里等區域，主要為東三股中排上游之義合中排集水區。

市府針對園區周邊排水系統通盤檢討，位於開發區段之排水現況業已符合治理計畫，然針對上游段鄰近社區渠段，通洪能力尚待辦理改善。

「義合中排治理工程」計畫於鄰近社區段辦理護岸拓寬加高整建，整建護岸長度合計約860公尺，設計標準以通過10年重現期洪峰流量，25年重現期洪峰流量不溢堤為原則，確保排水順暢，工程預計今年底完成設計，明年1月辦理工程招標。

治理工作尚未完成前，水利局將定期辦理疏浚，並搭配維護管理措施，如防潮閘門操作管理、移動式防水擋板使用，以利提升地方治水防洪能力。

(中時 )