【1】續經貿交流 陸不會祭出窮台

疫情過後，大陸將轉變戰略，將內需市場作為發展的起跑點。陸學者表示，大陸近月推出「海南自由貿易」等零關稅政策，開放力度巨大。這意味著在疫情與陸美競爭框架下，大陸開放步伐不減反增，過程當中台灣肯定會受益，雖然現今兩岸關係不如從前，但大陸並不想停止兩岸經貿，讓台灣民眾受到損失。

【2】陸盲盒經濟發燒 二手價狂飆

大陸潮流玩具公司泡泡瑪特（Pop Mart）上月正式申請赴港上市，引來大眾對「盲盒經濟」關注。市場觀察大陸目前盲盒市場約有30億元（人民幣，下同）規模，預計2025年達到250億元。據快行銷研究院最新研究報告顯示，以最具代表性的泡泡瑪特為主導，最近3年將會誕生5到10家新銳品牌，而多位業內分析師也看好潮玩行業的成長還處於發展初期。

【3】陸高考揭幕 疫後群聚最大場

台灣的大學入學指定科目考試5日才落幕，大陸的全國高考（大學聯考）7日拉開大幕，1071萬考生步入考場，這次高考也是新冠肺炎疫情發生以來，全大陸規模最大的一次有組織的集體性活動。要防疫情之外，大陸許多地方還面臨到連日暴雨洪澇災情，安徽黃山歙縣因暴雨第一天的語文及數學考試都延期，將換考試卷重新考試。在貴州安順一輛載有4位學生的大巴墜入水庫中，造成21人死亡。

【4】遲不開放入境 陸生棄台轉港

去年香港反修例運動期間，因局勢不穩定，除港生外，不少在香港的陸生也轉學來台。如今我政府遲遲不開放陸生返台就學，加上香港國安法通過後，大陸人民認為無理的反中情緒會有所減退。台大碩士陸生說，身邊已有同學對台灣求學不抱希望，打算放棄台灣文憑，改往香港讀碩士班。

【5】憂畢業即失業 陸掀延後就業風

大陸近年經濟下行、中美貿易戰、新冠疫情，造成就業困難。因此，有越來越多的大陸大學畢業生選擇延後就業，繼續深造則成為他們主要的選擇。

(中時電子報)